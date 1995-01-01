Бестеневая световая панель Puluz PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
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Описание
Световая панель для предметной съемки Puluz PU5138 создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 38х38 см, размеры рабочей поверхности: 33 х 33 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Яркость регулируется с шагом 10%, цветовую температуру тоже можно менять, доступны три положения: холодный, теплый и очень теплый свет. В комплекте идет сетевой USB адаптер, который можно также использовать для зарядки телефона и другой электроники.
- Материал: акрил
- Световой поток: 1200 лм (макс., при 6500К)
- Мощность: 18 Вт
- Цветовая температура: 2800~6500K
- Размеры: 38 х 38 х 1 см
- Вес: 1150 г
- Комплектация: панель, сетевой адаптер