Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Бестеневая световая панель Puluz PU5138, для предметной съемки, 38х38 см

  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
  • PU5138, для предметной съемки, 38х38 см
Код товара:УТ-00076392
Артикул:PU5138EU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Световая панель для предметной съемки Puluz PU5138 создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 38х38 см, размеры рабочей поверхности: 33 х 33 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Яркость регулируется с шагом 10%, цветовую температуру тоже можно менять, доступны три положения: холодный, теплый и очень теплый свет. В комплекте идет сетевой USB адаптер, который можно также использовать для зарядки телефона и другой электроники.

  • Материал: акрил
  • Световой поток: 1200 лм (макс., при 6500К)
  • Мощность: 18 Вт
  • Цветовая температура: 2800~6500K
  • Размеры: 38 х 38 х 1 см
  • Вес: 1150 г
  • Комплектация: панель, сетевой адаптер