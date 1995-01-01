Световая панель для предметной съемки Puluz PU5138 создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 38х38 см, размеры рабочей поверхности: 33 х 33 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Яркость регулируется с шагом 10%, цветовую температуру тоже можно менять, доступны три положения: холодный, теплый и очень теплый свет. В комплекте идет сетевой USB адаптер, который можно также использовать для зарядки телефона и другой электроники.