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Комплект постоянного света FST Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для предметной съемки
Комплект Falcon Eyes LFPB-2 kit, 2х40 Вт + фотобокс 60 см
Портативная студия FST LT-200 LED, 120 х 100 х 200 см, с подсветкой
Стол для съемки FST PT-60100, 60х100 см
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT, размер полотна 60х102.5 см
Стол для съемки FST PT-60130, 60х130 см
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T, размер полотна 60х130 см
Стол для съемки Falcon Eyes ST-1020, 110 х 200 см
Фотобокс FST LT-40, 40 х 40 х 40 см
1 850 ₽
Фотобокс FST LT-60, 60 х 60 х 60 см
Фотобокс FST LT-80, 80 х 80 х 80 см
Фотобокс FST LT-120, 120 х 120 х 120 см
5 600 ₽
Фотобокс Fujimi FJLB-40, 40 х 40 х 40 см
Фотобокс Fujimi FJLB-60, 60 х 60 х 60 см
Фотобокс Fujimi FJLB-80, 80 х 80 х 80 см
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-4, 120 х 120 х 120 см
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 50 LED, 50 см
Фотобокс Godox DF-01, 40 см
Фотобокс Godox DF-01, 90 см
Фотобокс Godox DF-01, 120 см
Фотобокс (лайткуб) Godox LSD40, 40 см, с LED подсветкой
Фотобокс (лайткуб) Godox LSD60, 60 см, с LED подсветкой
Фотобокс (лайткуб) Godox LSD80, 80 см, с LED подсветкой
Фотобокс Godox LST40, светодиодная подсветка, 40 см
Фотобокс Godox LST60, светодиодная подсветка, 60 см
Фотобокс Fujimi FJLB-LED40, светодиодная подсветка, 40 х 40 х 40 см
Лайткуб FST LT-80 LED, светодиодный, 80 х 80 х 80 см
Лайткуб FST LT-150, 150 х 150 х 150 см
Стол для съемки Falcon Eyes ST-1324, размер полотна 130 х 240 см