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Фотобокс Puluz PU5137 23 см, с бестеневой подсветкой и 6 фонами

  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
  • PU5137 23 см, с подсветкой и 6 фонами
Код товара:УТ-00076391
Артикул:PU5137

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Puluz PU5137 – миниатюрный фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, маленьких игрушек, наручных часов и так далее. Данная модель отличается от других квадратной панелью нижней подсветки, которая обеспечивает бестеневое освещение, плюс две небольших панели по 3.5 Вт (20 светодиодов), которые светят на предмет сверху, в итоге получается оптимальное освещение, предметы не нужно вырезать из фона. Работает с питанием по USB: кабели есть в комплекте, сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно.

В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. В комплекте идет 6 фонов: белый, черный, оранжевый, зеленый, красный и синий.

Характеристики

  • Материалы: металл, акрил, ПВХ
  • Освещение: 2 верхних панели по 3.5 Вт, 20х2 светодиодов
  • Цветовая температура: 6000 ~ 6500К
  • Питание: 2х USB 5В 2А
  • Размеры: 24 х 23 х 22 см
  • Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1 см
  • Вес: 466 г + 191 г
  • Вес брутто: 0.9 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • Панель нижней подсветки
  • 6 фонов
  • 2 кабеля питания
  • Сумка
  • Документация