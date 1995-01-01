Puluz PU5137 – миниатюрный фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, маленьких игрушек, наручных часов и так далее. Данная модель отличается от других квадратной панелью нижней подсветки, которая обеспечивает бестеневое освещение, плюс две небольших панели по 3.5 Вт (20 светодиодов), которые светят на предмет сверху, в итоге получается оптимальное освещение, предметы не нужно вырезать из фона. Работает с питанием по USB: кабели есть в комплекте, сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно.

В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. В комплекте идет 6 фонов: белый, черный, оранжевый, зеленый, красный и синий.

Характеристики

Материалы: металл, акрил, ПВХ

Освещение: 2 верхних панели по 3.5 Вт, 20х2 светодиодов

Цветовая температура: 6000 ~ 6500К

Питание: 2х USB 5В 2А

Размеры: 24 х 23 х 22 см

Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1 см

Вес: 466 г + 191 г

Вес брутто: 0.9 кг

Комплектация: