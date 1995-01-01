Бестеневая световая панель Puluz PU55136, для предметной съемки, 22х22 см (уцененный)
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Описание
Световая панель для предметной съемки Puluz PU55136 создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 22х22 см, размеры рабочей поверхности: 18.8 х 18.3 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Всего под матовой пластиковой панелью располагается 50 светодиодов холодного света (6000-6500К), световой поток 600 лм. В комплекте идет USB кабель. Для работы панель необходимо подключить к источнику питания USB 5В (не входит в комплект).
- Материал: АБС пластик
- Световой поток: 600 лм
- Мощность: 7 Вт
- Цветовая температура: 6000-6500K
- Размеры: 22 х 22 х 0.9 см
- Вес брутто: 0.63 кг
- Комплектация: панель, USB кабель