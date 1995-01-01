Световая панель для предметной съемки Puluz PU55136 создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 22х22 см, размеры рабочей поверхности: 18.8 х 18.3 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Всего под матовой пластиковой панелью располагается 50 светодиодов холодного света (6000-6500К), световой поток 600 лм. В комплекте идет USB кабель. Для работы панель необходимо подключить к источнику питания USB 5В (не входит в комплект).

Материал: АБС пластик

Световой поток: 600 лм

Мощность: 7 Вт

Цветовая температура: 6000-6500K

Размеры: 22 х 22 х 0.9 см

Вес брутто: 0.63 кг

Комплектация: панель, USB кабель