Бестеневая световая панель Puluz PU5131W, для предметной съемки, 29х29 см
Код товара:УТ-00080783
Артикул:PU5131W
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Описание
Световая панель для предметной съемки Puluz PU5131W создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 29х29 см, размеры рабочей поверхности: 25.8 х 25.4 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Всего под матовой пластиковой панелью располагается 66 светодиодов холодного света (6000-6500К), световой поток 800 лм. В комплекте идет USB кабель.
- Материал: АБС пластик
- Световой поток: 800 лм
- Мощность: 10 Вт
- Цветовая температура: 6000-6500K
- Размеры: 29 х 29 х 0.9 см
- Вес брутто: 1.2 кг
- Комплектация: панель, USB кабель