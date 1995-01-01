Световая панель для предметной съемки Puluz PU5131W создает эффект бестеневого, полностью белого фона. Обычно используется как подставка для предметов при съемке: хорошо подходит для съемки небольших предметов: ювелирных украшений, игрушек, моделей техники, косметики, гаджетов и так далее. Внешние размеры: 29х29 см, размеры рабочей поверхности: 25.8 х 25.4 см. Панель можно установить в какой-либо фотобокс с подсветкой для комбинирования верхнего и нижнего освещения. Всего под матовой пластиковой панелью располагается 66 светодиодов холодного света (6000-6500К), световой поток 800 лм. В комплекте идет USB кабель.