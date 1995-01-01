Небольшой складной октабокс для накамерных вспышек с прямоугольной головкой. Хотя эффект от подобных насадок не может сравниться с эффектом от больших софтбоксов, они все же позволяют немного смягчить характер светотеневого рисунка, то есть сделать тени менее глубокими, а наиболее яркие области – менее блестящими. Для наилучших результатов мы рекомендуем вручную выставить зум вспышки в широкоугольное положение, а саму вспышку держать в вытянутой руке (используйте радиосинхронизацию или выносную колодку с горячим башмаком).

Софтбокс фиксируется на вспышке с помощью «липучки»-велкро, а в сложенном положении он помещается в небольшом плоском мешочке 20х20 см, который легко помещается в любую фотосумку. Размеры в раскрытом состоянии: 20 х 20 х 16 см, вес: 52 г.