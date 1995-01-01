Складной фотобокс (лайткуб) со светодиодной подсветкой Puluz PU5080 для предметной съемки. Размеры бокса: 80 х 80 х 80 см. Внутри установлены 2 панели мощностью 40 Вт каждая, по 78 светодиодов. Панели можно перемещать: например, сдвинуть их в одну сторону или перенести на боковую стенку, чтобы создать освещение с градиентным уходом в тень. Яркость регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500К, холодный дневной свет.

Переднюю стенку можно полностью откинуть, или оставить в ней окно для съемки, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс достаточно компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Софтбокс можно совместить с вращающимися стендами Puluz, чтобы быстро и просто снять объект со всех сторон.

В комплекте идет 3 влагостойких, моющихся фона из ПВХ: белый, черный и оранжевый.

Основной материал: нейлоновая ткань (Оксфорд 600D)

Освещение: 2 панели по 40 Вт (по 78 светодиодов), 2х 4525 лм

Цветовая температура: 5500К

Питание: 100~240В

Размеры: 80 х 80 х 80 см

Вес брутто: 5.9 кг

Комплектация: