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Фотобокс Puluz PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами

  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
  • PU5080 80 см, с подсветкой 80 Вт и 3 фонами
Код товара:УТ-00076385
Артикул:PU5080EU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Складной фотобокс (лайткуб) со светодиодной подсветкой Puluz PU5080 для предметной съемки. Размеры бокса: 80 х 80 х 80 см. Внутри установлены 2 панели мощностью 40 Вт каждая, по 78 светодиодов. Панели можно перемещать: например, сдвинуть их в одну сторону или перенести на боковую стенку, чтобы создать освещение с градиентным уходом в тень. Яркость регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500К, холодный дневной свет.

Переднюю стенку можно полностью откинуть, или оставить в ней окно для съемки, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс достаточно компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Софтбокс можно совместить с вращающимися стендами Puluz, чтобы быстро и просто снять объект со всех сторон.

В комплекте идет 3 влагостойких, моющихся фона из ПВХ: белый, черный и оранжевый.

  • Основной материал: нейлоновая ткань (Оксфорд 600D)
  • Освещение: 2 панели по 40 Вт (по 78 светодиодов), 2х 4525 лм
  • Цветовая температура: 5500К
  • Питание: 100~240В
  • Размеры: 80 х 80 х 80 см
  • Вес брутто: 5.9 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • 2 светодиодных панели
  • 3 фона
  • 12 труб-перекладин
  • 8 угловых соединителей
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка
  • Документация