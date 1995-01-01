Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5064EU предназначен для съемки предметов небольшого и среднего размера: еды, игрушек, ювелирных украшений, посуды, предметов рукоделия и так далее. В отличие от большинства боксов, имеющих квадратную форму, здесь стороны имеют разные размеры: ширина 62 см, высота 52 см, глубина 41 см. Данная модель обладает довольно необычной конструкцией: светодиоды расположены по всей поверхности верхней крышки, что вместе с серебристыми боковыми панелями обеспечивает очень яркий свет, заполняющий со всех сторон. Всего 672 светодиода: 336 теплого свечения (3000К) и 336 холодного (6500К), каждый создает световой поток в 25 лм (макс.). Цветовая температура настраиваемая (3 положения). Общая мощность составляет 72 Вт, яркость регулируется с помощью пульта управления, который располагается на кабеле питания. В верхней панели есть люк для вертикальной съемки, сверху вниз.

Переднюю стенку можно полностью снять для удобства раскладки предметов, или оставить в ней небольшое окно – для съемки предметов с зеркальными поверхностями, чтобы в них не отражалась вся студия. В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся ПВХ фона: белый, черный, оранжевый и зеленый.

Фотобокс можно дополнить нижними световыми панелями Puluz для полностью бестеневого освещения. Он компактно складывается и собирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Основной материал: нейлоновая ткань 600 ден

Освещение: 672 светодиода, 72 Вт

Цветовая температура: 3000-6500К (3 положения)

Точность цветопередачи CRI 95

Питание: 110~240В, 1.2А

Размеры: 62 х 52 х 41 см

Комплектация: