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Фотобокс Puluz PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами

  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
  • PU5064EU, 60 х 50 х 40 см, складной, с подсветкой и 4 фонами
Код товара:УТ-00087560
Артикул:PU5064EU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5064EU предназначен для съемки предметов небольшого и среднего размера: еды, игрушек, ювелирных украшений, посуды, предметов рукоделия и так далее. В отличие от большинства боксов, имеющих квадратную форму, здесь стороны имеют разные размеры: ширина 62 см, высота 52 см, глубина 41 см. Данная модель обладает довольно необычной конструкцией: светодиоды расположены по всей поверхности верхней крышки, что вместе с серебристыми боковыми панелями обеспечивает очень яркий свет, заполняющий со всех сторон. Всего 672 светодиода: 336 теплого свечения (3000К) и 336 холодного (6500К), каждый создает световой поток в 25 лм (макс.). Цветовая температура настраиваемая (3 положения). Общая мощность составляет 72 Вт, яркость регулируется с помощью пульта управления, который располагается на кабеле питания. В верхней панели есть люк для вертикальной съемки, сверху вниз.

Переднюю стенку можно полностью снять для удобства раскладки предметов, или оставить в ней небольшое окно – для съемки предметов с зеркальными поверхностями, чтобы в них не отражалась вся студия. В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся ПВХ фона: белый, черный, оранжевый и зеленый.

Фотобокс можно дополнить нижними световыми панелями Puluz для полностью бестеневого освещения. Он компактно складывается и собирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

  • Основной материал: нейлоновая ткань 600 ден
  • Освещение: 672 светодиода, 72 Вт
  • Цветовая температура: 3000-6500К (3 положения)
  • Точность цветопередачи CRI 95
  • Питание: 110~240В, 1.2А
  • Размеры: 62 х 52 х 41 см

Комплектация:

  • Фотобокс
  • Передняя стенка
  • 4 фона из ПВХ
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Документация