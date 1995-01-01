Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5060 для съемки предметов небольшого и среднего размера: еды, игрушек, украшений, обуви, посуды и так далее. Размеры бокса: 60 х 60 х 60 см. Внутри установлены 2 панели мощностью 18 Вт, по 60 светодиодов на каждой. Цветовая температура 5500К, холодный дневной свет. Панели можно перемещать: например, сдвинуть их в одну сторону, чтобы создать рисующее освещение с уходом в тень. Яркость регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

Переднюю стенку можно полностью откинуть, или оставить в ней окно для съемки, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается: в сложенном состоянии его толщина составляет всего 3 см, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

В комплекте идет 6 фонов: белый, черный и оранжевый выполнены из влагостойкого ПВХ, а зеленый, красный и синий – из нетканого материала.

Основной материал: нейлоновая ткань

Освещение: 2 панели по 18 Вт (60 светодиодов), 2х 1690 лм

Цветовая температура: 5500К

Питание: 110~240В, 1.3А

Размеры: 60 х 60 х 60 см

В сложенном виде: 60 х 60 х 3 см

Вес брутто: 4.3 кг

Комплектация: