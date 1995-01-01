Фотобокс Puluz PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
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Описание
Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5042 для съемки предметов небольшого размера: еды, игрушек, ювелирных украшений, посуды, предметов рукоделия и так далее. Внутренние размеры бокса: 40 х 40 х 40 см. Данная модель обладает довольно необычной конструкцией: световые панели здесь вынесены вверх и в стороны, свет проходит через полупрозрачные тканевые стенки, благодаря чему эффективно рассеивается, создавая бестеневое освещение. Всего используется 3 панели общей мощностью 72 Вт (480 светодиодов). Яркость плавно регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. В верхней панели есть люк для вертикальной съемки сверху вниз.
Переднюю стенку можно полностью снять, или оставить в ней небольшое окно для съемки предметов с зеркальными поверхностями, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в небольшую сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается и разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.
В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся ПВХ фона: белый, черный, оранжевый и зеленый.
- Основной материал: нейлоновая ткань 600 ден
- Освещение: 3 панели, 72 Вт
- Цветовая температура: 5500К
- Точность цветопередачи CRI 95
- Питание: 110~240В, 1.2А
- Размеры: 40 х 40 х 40 см
- Вес брутто: 3.3 кг
Комплектация:
- Фотобокс
- 3 светодиодные панели
- Передняя шторка
- 4 фона
- Белый тканевый рассеиватель
- Сетевой адаптер с кабелем питания
- Сумка
- Документация