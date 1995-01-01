Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5042 для съемки предметов небольшого размера: еды, игрушек, ювелирных украшений, посуды, предметов рукоделия и так далее. Внутренние размеры бокса: 40 х 40 х 40 см. Данная модель обладает довольно необычной конструкцией: световые панели здесь вынесены вверх и в стороны, свет проходит через полупрозрачные тканевые стенки, благодаря чему эффективно рассеивается, создавая бестеневое освещение. Всего используется 3 панели общей мощностью 72 Вт (480 светодиодов). Яркость плавно регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. В верхней панели есть люк для вертикальной съемки сверху вниз.

Переднюю стенку можно полностью снять, или оставить в ней небольшое окно для съемки предметов с зеркальными поверхностями, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в небольшую сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается и разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся ПВХ фона: белый, черный, оранжевый и зеленый.

Основной материал: нейлоновая ткань 600 ден

Освещение: 3 панели, 72 Вт

Цветовая температура: 5500К

Точность цветопередачи CRI 95

Питание: 110~240В, 1.2А

Размеры: 40 х 40 х 40 см

Вес брутто: 3.3 кг

Комплектация: