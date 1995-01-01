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Фотобокс Puluz PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами (уцененный)

  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
  • PU5042 40 см, с подсветкой 72 Вт и 4 фонами
Код товара:УТ-00088518
Артикул:PU5042EU (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5042 для съемки предметов небольшого размера: еды, игрушек, ювелирных украшений, посуды, предметов рукоделия и так далее. Внутренние размеры бокса: 40 х 40 х 40 см. Данная модель обладает довольно необычной конструкцией: световые панели здесь вынесены вверх и в стороны, свет проходит через полупрозрачные тканевые стенки, благодаря чему эффективно рассеивается, создавая бестеневое освещение. Всего используется 3 панели общей мощностью 72 Вт (480 светодиодов). Яркость плавно регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. В верхней панели есть люк для вертикальной съемки сверху вниз.

Переднюю стенку можно полностью снять, или оставить в ней небольшое окно для съемки предметов с зеркальными поверхностями, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в небольшую сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается и разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся ПВХ фона: белый, черный, оранжевый и зеленый.

  • Основной материал: нейлоновая ткань 600 ден
  • Освещение: 3 панели, 72 Вт
  • Цветовая температура: 5500К
  • Точность цветопередачи CRI 95
  • Питание: 110~240В, 1.2А
  • Размеры: 40 х 40 х 40 см
  • Вес брутто: 3.3 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • 3 светодиодные панели
  • Передняя шторка
  • 4 фона
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка
  • Документация