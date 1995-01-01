Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотобокс Puluz PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами

  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
  • PU5030 31 см, с кольцевой подсветкой и 6 фонами
Код товара:УТ-00076377
Артикул:PU5030

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Puluz PU5030 – миниатюрный фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, маленьких игрушек, наручных часов и так далее. Бокс оснащен кольцевой верхней подсветкой (128 светодиодов), которая работает с питанием по USB: кабели есть в комплекте, сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно. Цветовая температура имеет 3 настройки: холодный, теплый и очень теплый свет, яркость регулируется с шагом 10%. Точность цветопередачи: CRI 90. В комплекте идет 6 фонов из нетканого материала: белый, черный, красный, зеленый, желтый и синий.

В верхней панели фотобокса есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Характеристики

  • Освещение: кольцевая панель, 128 светодиодов, 2835 лм
  • Цветовая температура: 3200 ~ 6500К
  • Питание: 1х USB 5В 2А
  • Размеры: 31 х 31 х 32 см
  • Вес брутто: 0.7 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • 6 фонов
  • Сумка
  • Документация