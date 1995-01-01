Puluz PU5030 – миниатюрный фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, маленьких игрушек, наручных часов и так далее. Бокс оснащен кольцевой верхней подсветкой (128 светодиодов), которая работает с питанием по USB: кабели есть в комплекте, сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно. Цветовая температура имеет 3 настройки: холодный, теплый и очень теплый свет, яркость регулируется с шагом 10%. Точность цветопередачи: CRI 90. В комплекте идет 6 фонов из нетканого материала: белый, черный, красный, зеленый, желтый и синий.

В верхней панели фотобокса есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Характеристики

Освещение: кольцевая панель, 128 светодиодов, 2835 лм

Цветовая температура: 3200 ~ 6500К

Питание: 1х USB 5В 2А

Размеры: 31 х 31 х 32 см

Вес брутто: 0.7 кг

Комплектация: