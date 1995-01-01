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Фотобокс с подсветкой Puluz PU5029, 23 см, 2 LED панели 3.5 Вт + 2 фона

  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
  • PU5029 24х23х23 см + 2 фона
Код товара:УТ-00076376
Артикул:PU5029

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Две светодиодные панели, по 20 светодиодов на каждой, обеспечивают равномерное бестеневое освещение, в комплекте идет 2 сменных фона: черный и белый. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 2А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз».

Комплектация:

  • Фотобокс с 2 светодиодными панелями
  • Черный фон
  • Белый фон
  • USB кабель
  • Мягкая сумка
  • Инструкция

Размеры: 24 х 23 х 23 см
Вес брутто: 0.3 кг