Фотобокс с подсветкой Puluz PU5029, 23 см, 2 LED панели 3.5 Вт + 2 фона
Код товара:УТ-00076376
Артикул:PU5029
Товар не найден
Описание
Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Две светодиодные панели, по 20 светодиодов на каждой, обеспечивают равномерное бестеневое освещение, в комплекте идет 2 сменных фона: черный и белый. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 2А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз».
Комплектация:
- Фотобокс с 2 светодиодными панелями
- Черный фон
- Белый фон
- USB кабель
- Мягкая сумка
- Инструкция
Размеры: 24 х 23 х 23 см
Вес брутто: 0.3 кг