Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Две светодиодные панели, по 20 светодиодов на каждой, обеспечивают равномерное бестеневое освещение, в комплекте идет 2 сменных фона: черный и белый. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 2А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз»