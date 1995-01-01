Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5027B для съемки предметов небольшого размера: игрушек, предметов рукоделия, ювелирных украшений и так далее. Размеры бокса: 25 х 25 х 25 см. Внутри верхней панели установлена светодиодная кольцевая подсветка мощностью 10 Вт, 96 светодиодов. В сочетании с белыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

Пультом также можно переключать тип освещения: бестеневой кольцевой свет или освещение только половиной кольца для создания плавного теневого перехода. В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Цветовая температура переключается: на выбор есть холодный, теплый и очень теплый свет. Точность цветопередачи: CRI 90. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 бумажных фонов двусторонних фонов, итого 12 цветов на выбор.

Освещение: кольцевая светодиодная лампа 10 Вт, 96 светодиодов

Цветовая температура: 3200~6000К

Питание: USB 5В 2А

Длина USB кабеля: 2 м

Размеры: 25 х 25 х 25 см

Вес брутто: 1.15 кг

Комплектация: