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Фотобокс Puluz PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый

  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
  • PU5023 23 см, с подсветкой 10 Вт, белый
Код товара:УТ-00076372
Артикул:PU5023

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5023 подходит для съемки небольших предметов: игрушки, ювелирные украшения, бижутерия и так далее. Размеры бокса: 23 х 23 х 23 см. Внутри верхней панели установлена светодиодная кольцевая подсветка мощностью 10Вт, 72 светодиода. В сочетании с белыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания.

Пультом также можно переключать тип освещения: холодный свет (6500К), теплый свет, очень теплый свет (3200К). В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 фонов: белый, черный, оранжевый, зеленый, красный и синий.

  • Освещение: кольцевая светодиодная лампа 10 Вт, 72 светодиода
  • Цветовая температура: 3200К ~ 6500К, 3 положения
  • Питание: USB 5В 2А
  • Длина USB кабеля: 2 м
  • Размеры: 23 х 23 х 23 см
  • Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1 см
  • Вес: 250 г
  • Вес брутто: 0.35 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • 6 фонов
  • Сумка
  • Документация