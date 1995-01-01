Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5023 подходит для съемки небольших предметов: игрушки, ювелирные украшения, бижутерия и так далее. Размеры бокса: 23 х 23 х 23 см. Внутри верхней панели установлена светодиодная кольцевая подсветка мощностью 10Вт, 72 светодиода. В сочетании с белыми отражающими стенками она создает эффект бестеневого освещения. Яркость регулируется с шагом 10% с помощью пульта управления, который находится на кабеле питания.

Пультом также можно переключать тип освещения: холодный свет (6500К), теплый свет, очень теплый свет (3200К). В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. Питание осуществляется по USB: можно использовать универсальный сетевой адаптер от телефона или USB аккумулятор (источники питания не входят в комплект).

В комплекте идет 6 фонов: белый, черный, оранжевый, зеленый, красный и синий.

Освещение: кольцевая светодиодная лампа 10 Вт, 72 светодиода

Цветовая температура: 3200К ~ 6500К, 3 положения

Питание: USB 5В 2А

Длина USB кабеля: 2 м

Размеры: 23 х 23 х 23 см

Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1 см

Вес: 250 г

Вес брутто: 0.35 кг

Комплектация: