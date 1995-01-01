Осветитель-стик Puluz PU4140 — это универсальный источник света для фотографов, видеографов и создателей контента. Прибор оснащён 132 светодиодами трёх типов: 44 холодных белых, 44 тёплых белых и 44 RGB, что позволяет работать в режиме CCT (2500K–9000K), полноцветном RGB (оттенок 0–360°, насыщенность 0–100%) и использовать 20 встроенных сценарных эффектов: полицейская машина, скорая помощь, пожарная сирена, молния, фейерверк, мерцание ТВ, свеча, вечеринка, пульсация, стробоскоп и другие.

Высокий индекс цветопередачи CRI 95+ гарантирует точную и естественную передачу цветов. Мощность светильника составляет 8 Вт, угол рассеивания — 120°. Плавная регулировка яркости от 0 до 100% позволяет точно настраивать освещение под любую задачу.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 2600 мАч обеспечивает до 70 минут непрерывной работы на максимальной яркости. Полная зарядка через порт Type-C (5V/2A) занимает около 2 часов. Цветной дисплей отображает текущие настройки: режим, цветовую температуру, яркость и заряд батареи.