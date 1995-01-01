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Штативная головка Puluz PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг

  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
  • PU3504B Heavy Duty Video Fluid Head, до 10 кг
Код товара:УТ-00076368
Артикул:PU3504B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штативная головка из магниевого сплава. Puluz PU3504B предназначена для съемки видео: жидкостные картриджи обеспечивают плавность движений при повороте и наклоне камеры. Длинная рукоятка может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка с профилем типа «ласточкин хвост» выполнена по стандарту Manfrotto (ширина 50 мм). На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер. Специальный штифт не дает упасть плохо закрепленной площадке. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять штатив по горизонту.

  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Размеры: 12 х 11 х 10 см (без ручки)
  • Длина ручки: 30.5 см
  • Вес нетто: 930 г
  • Вес брутто: 1.25 кг