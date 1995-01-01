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Поворотный стол Puluz PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый

  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
  • PU3148 с пультом управления и розеткой, 45 см, до 100 кг, белый
Код товара:УТ-00076365
Артикул:PU3148EU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вращающийся стол Puluz PU3148 предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Данная модель хорошо подходит для объемных и тяжелых товаров: например, вы можете поставить на стенд ростовой манекен или даже человека. Важной особенностью данной модели является электрическая розетка, выведенная прямо на поверхность стола, которая позволяет демонстрировать электроприборы прямо во включенном состоянии – во время вращения предмета кабель не будет запутываться вокруг стола.

Диаметр столешницы составляет 45 см, максимальная нагрузка: 100 кг. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: возможно как постоянное вращение по или против часовой стрелки, так и вращение с остановками по нажатию на кнопку (поворот на 45°, 90°, 180°). Скорость постоянного вращения также можно регулировать: от 22 до 45 секунд за полный круг. Питание от сети 110-250В, в комплекте идет кабель питания с европейской вилкой.

  • Материалы: АБС пластик
  • Питание: 110-250В 50/60Гц
  • Максимальная нагрузка: 100 кг
  • Уровень шума: 40-50 дБ
  • Комплектация: стенд, пульт ДУ, кабель питания
  • Размеры: 45 х 6 см
  • Вес брутто: 5.4 кг