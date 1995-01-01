Поворотный стол Puluz PU3146 с пультом управления, 45 см, до 100 кг, белый
Товар не найден
Описание
Вращающийся стенд Puluz PU3146 предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Стенд может использоваться как с небольшими предметами (игрушки, ювелирные изделия, косметика, посуда), так и с объемными товарами. Например, вы можете поставить на стенд манекен или вешалку для одежды.
Диаметр столешницы составляет 45 см, максимальная нагрузка: 100 кг. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: возможно как постоянное вращение по или против часовой стрелки, так и вращение с остановками по нажатию на кнопку (поворот на 45°, 90°, 180°). Скорость постоянного вращения также можно регулировать: от 22 до 45 секунд за полный круг. Питание от сети 220В, в комплекте идет сетевой адаптер с европейской (российской) вилкой.
Обратите внимание: адаптер для смартфонов и нижняя тренога продаются отдельно.
- Материалы: АБС пластик
- Питание: 100-240В 50/60Гц
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Уровень шума: 40-50 дБ
- Комплектация: стенд, пульт ДУ, сетевой адаптер
- Размеры: 45 х 6 см
- Вес брутто: 3.4 кг