Вращающийся стенд Puluz PU3146 предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Стенд может использоваться как с небольшими предметами (игрушки, ювелирные изделия, косметика, посуда), так и с объемными товарами. Например, вы можете поставить на стенд манекен или вешалку для одежды.

Диаметр столешницы составляет 45 см, максимальная нагрузка: 100 кг. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: возможно как постоянное вращение по или против часовой стрелки, так и вращение с остановками по нажатию на кнопку (поворот на 45°, 90°, 180°). Скорость постоянного вращения также можно регулировать: от 22 до 45 секунд за полный круг. Питание от сети 220В, в комплекте идет сетевой адаптер с европейской (российской) вилкой.

Обратите внимание: адаптер для смартфонов и нижняя тренога продаются отдельно.