Металлическая клетка с деревянной ручкой для камеры Sony ZV-E10. Позволяет закрепить на камере различные аксессуары: верхние и боковые ручки для комфортного захвата, мониторы, рекордеры, батарейные площадки, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, аксессуары для оптики (подпорки, бленды-компендиумы, моторы follow focus). По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20, сверху и справа имеется по 1 гнезду типа Arri 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху также расположены холодный башмак и планка НАТО. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы напрямую, без съемных площадок.

Клетка предоставляет свободный доступ ко всем органам управления камеры, к батарейному отсеку, можно откидывать в сторону монитор и подключать необходимые кабели. Камера фиксируется в одной точке: через штативное гнездо.