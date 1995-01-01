Прочная клетка Puluz PU3116B для камер Panasonic Lumix S5 II и S5 II X предназначена для установки дополнительных аксессуаров. На нее можно поставить верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы кабелей и так далее. Для этого по всему периметру клетки расположено множество резьбовых гнезд 1/4"-20 и Arri 3/8” (с отверстиями под боковые шпильки), холодный башмака (сверху) и 2 планки НАТО (сверху и слева). Клетка фиксируется в 2 точках: штативным винтом и в боковое крепление справа, это исключает какой-либо люфт во время использования. По бокам предусмотрены прорези для крепления плечевого ремня. Доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому камера легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления. В нижней пластине также предусмотрено углубление, в котором с помощью магнитов фиксируется ключ (отвертка-монетка).

Перед установкой камеры открутите боковой фиксатор.