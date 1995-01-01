Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Клетка Puluz PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3

  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
  • PU3111B Metal Camera Cage для Sony FX30 / FX3
Код товара:УТ-00076355
Артикул:PU3111B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая клетка для камер Sony FX3 и FX30. Позволяет закрепить на камере различные аксессуары: верхние и боковые ручки для комфортного захвата, мониторы, рекордеры, батарейные площадки, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, аксессуары для оптики (подпорки, бленды-компендиумы, моторы follow focus). По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20, сверху также расположен холодный башмак, а слева – планка НАТО. Верхнюю пластину можно снять, чтобы использовать оригинальную верхнюю XLR рукоятку Sony. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы напрямую, без дополнительных площадок.

Клетка предоставляет свободный доступ ко всем органам управления камеры, к батарейному отсеку, можно откидывать в сторону монитор и подключать необходимые кабели. Камера фиксируется в нескольких точках: через штативное гнездо, двумя винтами сверху и еще одним справа (в штатные гнезда на камере). Резиновые накладки на внутренней поверхности предотвращают появление царапин на камере. Снизу имеется гнездо для крепления ремней QD.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 14.5 х 9.8 х 6 см
  • Вес брутто: 0.32 кг