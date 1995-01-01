Боковая ручка с креплением на винт 3/8" (с боковыми шпильками, стандарт Arri). Винт закручивается пальцами, можно дополнительно затянуть ключом. Рукоятка выполнена из натурального полированного дерева на алюминиевом каркасе: очень приятные тактильные ощущения, ручка гладкая, в холодное время года руки не мерзнут от контакта с металлом. Положение ручки по вертикали регулируется, кроме того она может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров, 3 гнезда 1/4"-20 и углубление, в котором хранится шестигранник.

Материалы: алюминиевый сплав, натуральное дерево

Размеры: 100 х 51 х 29 мм (без крепления к камере)

Вес: 160 г

