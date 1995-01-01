Монопод Puluz PU3016 с жидкостной видеоголовой и базой
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Характеристики
Описание
Четырехсекционный алюминиевый монопод, позволяющий вести съемку как с высоты человеческого роста, так и от уровня земли. Оснащен жидкостной головкой, обеспечивающей плавный наклон и вращение камеры, и нижней базой-треногой с жидкостным картриджем, которая обеспечивает дополнительную устойчивость и позволяет выполнять наклон камеры во время съемки (как продольный, так и поперечный). Базу можно демонтировать, если вы хотите снизить общий вес, ее также можно соединить с головкой напрямую, чтобы получить настольный штатив или вести съемку с нижнего ракурса, от уровня земли. Замки клипсового типа. В верхней части монопода имеется согревающее покрытие, которое защищает руки от холода при съемке в зимнее время.
Штативная головка также выполнена из алюминиевого сплава. Жидкостные картриджи с регулируемым сопротивлением обеспечивают плавность движений при повороте и наклоне камеры. Длинная рукоятка (30.5 см) может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка с профилем типа «ласточкин хвост» выполнена по стандарту Manfrotto (ширина 50 мм). На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер. Специальный страховочный штифт не дает соскользнуть и упасть плохо закрепленной площадке. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять штатив по горизонту. Головка устанавливается на стандартный винт 3/8"-16.
В комплекте с моноподом идет плечевой ремень и инструмент для его обслуживания.
Характеристики
- Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами
- Пузырьковый уровень: есть, на головке
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, «ласточкин хвост» типа Manfrotto (ширина 50 мм)
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Минимальная высота: 65 см
- Максимальная высота: 185 см (без учета головки)
- Длина в сложенном положении: монопод: 55 см, база: 25 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Рабочая высота головки: 11 см
- Регулировка силы трения: есть
- Вес: 2277 г (общий)
- Размеры: монопод: 55 х 6.5 см, база: 25 х 7.5 см, головка: 12 х 11 х 10 см, ручка: 30.5 см
- Страна производства: Китай