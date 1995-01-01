Четырехсекционный алюминиевый монопод, позволяющий вести съемку как с высоты человеческого роста, так и от уровня земли. Оснащен жидкостной головкой, обеспечивающей плавный наклон и вращение камеры, и нижней базой-треногой с жидкостным картриджем, которая обеспечивает дополнительную устойчивость и позволяет выполнять наклон камеры во время съемки (как продольный, так и поперечный). Базу можно демонтировать, если вы хотите снизить общий вес, ее также можно соединить с головкой напрямую, чтобы получить настольный штатив или вести съемку с нижнего ракурса, от уровня земли. Замки клипсового типа. В верхней части монопода имеется согревающее покрытие, которое защищает руки от холода при съемке в зимнее время.

Штативная головка также выполнена из алюминиевого сплава. Жидкостные картриджи с регулируемым сопротивлением обеспечивают плавность движений при повороте и наклоне камеры. Длинная рукоятка (30.5 см) может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка с профилем типа «ласточкин хвост» выполнена по стандарту Manfrotto (ширина 50 мм). На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер. Специальный страховочный штифт не дает соскользнуть и упасть плохо закрепленной площадке. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять штатив по горизонту. Головка устанавливается на стандартный винт 3/8"-16.

В комплекте с моноподом идет плечевой ремень и инструмент для его обслуживания.

Характеристики