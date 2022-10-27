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Штатив-монопод JOBY TelePod Sport
Монопод JOBY Compact 2in1, с головкой
Монопод Fujimi FM333LH, алюминиевый, с опорой и видеоголовкой
Монопод Benro A48TD Classic с видео-головой S4, алюминиевый с цангами
Монопод Benro MSD46C SupaDupa, карбоновый
Монопод Manfrotto Element MII, черный (MMELMIIA5BK)
Монопод Manfrotto Element MII, красный (MMELMIIA5RD)
Монопод Manfrotto Element MII Video Kit, алюминиевый, с головой
Монопод Manfrotto Element MII Video, алюминиевый
Монопод Manfrotto XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
Монопод Manfrotto XPRO Video 4-секционный с адаптером 577 (MVMXPROA4577)
Монопод Manfrotto MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
Монопод Falcon Eyes MP-3
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800
Монопод GreenBean HDV Elite 517C, карбоновый
Монопод Benro A38FD Classic с видео-головой S2PRO, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro A48FD Classic с видео-головой S4PRO, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro A48FD Classic с видео-головой S6PRO, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro A38TD Classic с видео-головой S2, алюминиевый с цангами
Монопод Benro A49FD Classic с видео-головой S4, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro A49TD Classic с видео-головой S4, алюминиевый с цангами
Монопод Benro MCT28AF Hi-Hat Connect, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro MCT38AF Hi-Hat Connect, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro MCT48AF Hi-Hat Connect, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro MCT38AF Hi-Hat Connect с видеоголовой S4PRO, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro MCT28AF Hi-Hat Connect с видео-головой S2, алюминиевый с клипсами
Монопод Benro Hi-Hat Connect, с видеоголовой (MCT48AFS6PRO)
Монопод Benro MSD36C SupaDupa с цангами, карбон
Монопод Benro MAD38A Adventure
Монопод Benro MAD49A Adventure
Монопод Gitzo GM4532, 3 секции, 30 кг
Монопод для селфи Ulanzi MT-58 Selfie Stick, до 120 см