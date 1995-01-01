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Зонт Profoto Deep Silver S глубокий серебристый, 85 см

Код товара:УТ-00011298
Артикул:100984

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света
  • Чрезвычайно легкий и портативный
  • 16 стержней из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.
  • Очень прост в использовании.
  • Жароустойчивые высококачественные материалы.
  • Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию
  • Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса
  • Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.

Profoto Umbrella Deep S - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма дает возможность фотографам лучше регулировать распространение света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте серебристый зонт с высокой отражающей способностью для создания жесткого направленного света, сравнимого со светом жесткого отражателя. Дополните зонт рассеивателем для создания более мягкого света.

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно
Диаметр: 85 см
Глубина: 33 см
Длина в сложенном положении: 69 см
Длина в разложенном положении: 69 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 450 г
Размеры в сумке: 76 х 16 х 6 см