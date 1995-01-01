Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света

Чрезвычайно легкий и портативный

16 стержней из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.

Очень прост в использовании.

Жароустойчивые высококачественные материалы.

Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию

Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.

Profoto Umbrella Deep S - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма дает возможность фотографам лучше регулировать распространение света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте серебристый зонт с высокой отражающей способностью для создания жесткого направленного света, сравнимого со светом жесткого отражателя. Дополните зонт рассеивателем для создания более мягкого света.

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно

Диаметр: 85 см

Глубина: 33 см

Длина в сложенном положении: 69 см

Длина в разложенном положении: 69 см

Диаметр ножки: 8 мм (5/16")

Вес: 450 г

Размеры в сумке: 76 х 16 х 6 см