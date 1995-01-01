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Зонт Profoto Deep Translucent M глубокий просветной, 105 см

Код товара:УТ-00011329
Артикул:100988

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света
  • Чрезвычайно легкий и портативный
  • 16 спиц из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.
  • Очень прост в использовании.
  • Жароустойчивые высококачественные материалы.
  • Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию
  • Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса
  • Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.

Profoto Umbrella Deep M - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма даем возможность фотографам лучше управлять распространением света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах: с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте просветный зонт для создания рассеянного света с легкими тенями. Дополнительно можно установить рассеиватель для создания более мягкого рассеянного света (продается отдельно).

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно
Диаметр: 105 см
Глубина: 38 см
Длина в сложенном положении: 77 см
Длина в разложенном положении: 77 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 600 г
Размеры в сумке: 87 х 18 х 7 см