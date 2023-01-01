Зонт Profoto Deep Translucent M глубокий просветной, 105 см
Код товара : УТ-00011329
Артикул : 100988
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
600 г
Вес (брутто), г
0.700
Описание
- Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света
- Чрезвычайно легкий и портативный
- 16 спиц из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.
- Очень прост в использовании.
- Жароустойчивые высококачественные материалы.
- Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию
- Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.
Profoto Umbrella Deep M - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма даем возможность фотографам лучше управлять распространением света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах: с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте просветный зонт для создания рассеянного света с легкими тенями. Дополнительно можно установить рассеиватель для создания более мягкого рассеянного света (продается отдельно).
Технические характеристики:
Спицы: 16 шт., стекловолокно
Диаметр: 105 см
Глубина: 38 см
Длина в сложенном положении: 77 см
Длина в разложенном положении: 77 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 600 г
Размеры в сумке: 87 х 18 х 7 см