Зонт Profoto Deep White S глубокий белый, 85 см
Код товара : УТ-00011297
Артикул : 100983
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
500 г
Вес (брутто), г
0.700
Описание
- Более глубокая форма точного управления светом.
- Предельно легкий и мобильный.
- 16 спиц из стекловолокна для более круглой формы и более равномерного распространения света.
- Предельная простота в использовании.
- Жароустойчивый, высококачественный материал и металлические элементы с обработанными поверхностями для предотвращения появления ржавчины и обесцвечивания.
- Металлические элементы с обработанными поверхностями для предотвращения появления ржавчины и обесцвечивания.
- Доступен опциональный рассеиватель для создания более мягкого освещения.
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения.
Уникальность зонта Profoto Umbrella Deep S заключается в том, что несмотря на компактный размер и лёгкий вес, он характеризуется глубокой параболической формой. Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распространение света. Фотограф также получает возможность фокусировать и формировать свет, просто смещая ручку зонта в её держателе. Зонт Profoto Umbrella Deep S доступен в трёх моделях: серебристой, белой и просветной. Белая модель создаёт мягкий, но в то же время направленный свет, идеально подходящий для портретной и бьюти съёмки. Дополните зонт рассеивателем для создания ещё более мягкого света.
Технические характеристики:
Спицы: 16 шт., стекловолокно
Диаметр: 85 см
Глубина: 33 см
Длина в сложенном положении: 69 см
Длина в разложенном положении: 69 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 500 г
Размеры в сумке: 76 х 16 х 6 см