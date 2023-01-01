Описание

Более глубокая форма точного управления светом.

Предельно легкий и мобильный.

16 спиц из стекловолокна для более круглой формы и более равномерного распространения света.

Предельная простота в использовании.

Жароустойчивый, высококачественный материал и металлические элементы с обработанными поверхностями для предотвращения появления ржавчины и обесцвечивания.

Металлические элементы с обработанными поверхностями для предотвращения появления ржавчины и обесцвечивания.

Доступен опциональный рассеиватель для создания более мягкого освещения.

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения.

Уникальность зонта Profoto Umbrella Deep S заключается в том, что несмотря на компактный размер и лёгкий вес, он характеризуется глубокой параболической формой. Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распространение света. Фотограф также получает возможность фокусировать и формировать свет, просто смещая ручку зонта в её держателе. Зонт Profoto Umbrella Deep S доступен в трёх моделях: серебристой, белой и просветной. Белая модель создаёт мягкий, но в то же время направленный свет, идеально подходящий для портретной и бьюти съёмки. Дополните зонт рассеивателем для создания ещё более мягкого света.

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно

Диаметр: 85 см

Глубина: 33 см

Длина в сложенном положении: 69 см

Длина в разложенном положении: 69 см

Диаметр ножки: 8 мм (5/16")

Вес: 500 г

Размеры в сумке: 76 х 16 х 6 см