Описание

Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет

Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.

16 прочных спиц из стекловолокна для более равномерного распространения света

Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.

Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания

Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания более мягкого, равномерного света

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки

Зонты размера XL пользуются популярностью среди портретных фотографов, фэшн-фотографов, а также фотографов, работающих в области рекламы. Они создают ровный, но одновременно четко различимый свет, позволяющий пользователю полностью осветить всего человека, группу людей или крупный объект (такой как автомобиль), с помощью всего одного источника света. Глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распределение света. Сдвигая зонт ближе или дальше от головки вспышки, вы сужаете или расширяете угол освещения. Прочные спицы из стекловолокна делают этот зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной. Белая версия создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки установлен зонт, тем мягче будут тени.

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно

Диаметр: 165 см

Глубина: 58 см

Длина в сложенном положении: 110 см

Длина в разложенном положении: 96 см

Диаметр ножки: 8 мм (5/16")

Вес: 1.35 кг

Размеры в сумке: 115 х 21 х 7 см