Зонт Profoto Deep White M глубокий белый, 105 см
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Характеристики
Описание
- Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света
- Чрезвычайно легкий и портативный
- 16 спиц из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.
- Очень прост в использовании.
- Жароустойчивые высококачественные материалы.
- Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию
- Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.
Profoto Umbrella Deep M - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма дает возможность фотографам лучше управлять распространением света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах: с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте белый зонт для создания мягкого, но при этом направленного света, прекрасно подходящего для съемки классических портретов и портретов в стиле Beauty. Дополнительно можно установить рассеиватель для создания еще более мягкого рассеянного света.
Технические характеристики:
Спицы: 16 шт., стекловолокно
Диаметр: 105 см
Глубина: 38 см
Длина в сложенном положении: 77 см
Длина в разложенном положении: 77 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 700 г
Размеры в сумке: 87 х 18 х 7 см