Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света

Чрезвычайно легкий и портативный

16 спиц из стекловолокна придают зонту форму, наиболее близкую к окружности и равномерно распределяют свет.

Очень прост в использовании.

Жароустойчивые высококачественные материалы.

Металлические поверхности обработаны материалами, препятствующими коррозии и выцветанию

Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания эффекта софтбокса

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.

Profoto Umbrella Deep M - уникальный легкий зонт небольшого размера, при этом глубокой параболической формы. Более глубокая форма дает возможность фотографам лучше управлять распространением света. Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе: чем ближе к лампе, тем более сфокусированный свет, и наоборот. Зонт Profoto Umbrella Deep M доступен в трех вариантах: с серебристым покрытием, белым покрытием и работающий на просвет. Используйте белый зонт для создания мягкого, но при этом направленного света, прекрасно подходящего для съемки классических портретов и портретов в стиле Beauty. Дополнительно можно установить рассеиватель для создания еще более мягкого рассеянного света.

Технические характеристики:

Спицы: 16 шт., стекловолокно

Диаметр: 105 см

Глубина: 38 см

Длина в сложенном положении: 77 см

Длина в разложенном положении: 77 см

Диаметр ножки: 8 мм (5/16")

Вес: 700 г

Размеры в сумке: 87 х 18 х 7 см