Описание

Очень легкие и удобные в транспортировке.

Очень просты в использовании.

Жаропрочные высококачественные материалы.

Металлические поверхности обработаны против ржавчины и выцветания

Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания еще более мягкого равномерного света

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.

Зонты являются основными инструментами многих фотографов. Они доступны по цене, с ними легко работать и их удобно носить с собой. Но Shallow отличается от других своей исключительной надежностью, небольшим весом и маленьким размером. Для этого зонта был выбран такой материал, который обеспечивает высочайшее качество света в течение долгих лет использования в активном режиме, а металлические части зонта специально обработаны против образования ржавчины и выцветания. Зонт Shallow доступен в двух размерах (85cм/33" и 105cм/41") и в трех версиях - белой, серебристой и просветной. Белая версия создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки установлен зонт, тем мягче будут тени.

Технические характеристики:

Спицы: 8 шт., металлические

Диаметр: 105 см

Глубина: 28 см

Длина в сложенном положении: 71 см

Длина в разложенном положении: 71 см

Диаметр ножки: 8 мм (5/16")

Вес: 500 г

Размеры в сумке: 80 х 17 х 6 см

