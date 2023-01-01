Зонт Profoto Shallow White M белый 105 см
Код товара : УТ-00011294
Артикул : 100974
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
500 г
Вес (брутто), г
0.600
Описание
- Очень легкие и удобные в транспортировке.
- Очень просты в использовании.
- Жаропрочные высококачественные материалы.
- Металлические поверхности обработаны против ржавчины и выцветания
- Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания еще более мягкого равномерного света
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.
Зонты являются основными инструментами многих фотографов. Они доступны по цене, с ними легко работать и их удобно носить с собой. Но Shallow отличается от других своей исключительной надежностью, небольшим весом и маленьким размером. Для этого зонта был выбран такой материал, который обеспечивает высочайшее качество света в течение долгих лет использования в активном режиме, а металлические части зонта специально обработаны против образования ржавчины и выцветания. Зонт Shallow доступен в двух размерах (85cм/33" и 105cм/41") и в трех версиях - белой, серебристой и просветной. Белая версия создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки установлен зонт, тем мягче будут тени.
Технические характеристики:
Спицы: 8 шт., металлические
Диаметр: 105 см
Глубина: 28 см
Длина в сложенном положении: 71 см
Длина в разложенном положении: 71 см
Диаметр ножки: 8 мм (5/16")
Вес: 500 г
Размеры в сумке: 80 х 17 х 6 см