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Шторки Profoto BarnDoors 337mm для рефлекторов Magnum, TeleZoom, NarrowBeam

Код товара:УТ-00011270
Артикул:100715

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Шторки BarnDoors великолепно подходят для создания и формирования светового пятна без изменения его световых характеристик. В каждый комплект BarnDoors входит четыре лепестка. Это позволяет создавать ассиметричное световое пятно. Например, вам может понадобиться резкая граница поля с одной стороны и полукруглая, мягкая и плавная – с другой. Оборудование не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.