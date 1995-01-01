Шторки Profoto BarnDoors 337mm для рефлекторов Magnum, TeleZoom, NarrowBeam
Код товара:УТ-00011270
Артикул:100715
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.650
Описание
Шторки BarnDoors великолепно подходят для создания и формирования светового пятна без изменения его световых характеристик. В каждый комплект BarnDoors входит четыре лепестка. Это позволяет создавать ассиметричное световое пятно. Например, вам может понадобиться резкая граница поля с одной стороны и полукруглая, мягкая и плавная – с другой. Оборудование не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.