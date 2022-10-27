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Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии
Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW, Bowens, 17.5 см (7")
Портретная тарелка Falcon Eyes SR-41T(BW), 41 см, Bowens
Портретная тарелка Falcon Eyes SR-56T(BW), 56 см, Bowens
Портретная тарелка Falcon Eyes SR-69T(BW), 69 см, Bowens
Портретная тарелка FST BDH-42, 42 см, Bowens
Портретная тарелка FST BDH-55, 55 см, Bowens
Портретная тарелка FST BDH-70, 70 см, Bowens
Портретная тарелка Godox BDR-W550, 55 см, белая, Bowens
Портретная тарелка Godox BDR-S55, серебристая
Насадка коническая Godox SN05 Pro
Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200, AD360
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens
Рефлектор Godox RFT-2 фоновый, Bowens
Зум рефлектор Profoto Zoom Reflector (New)
Портретная тарелка Profoto Softlight Reflector White 65° (BeautyDish) белая
Конус (снут) Falcon Eyes DPSA-CST BW, байонет Bowens, 24 см
Конус (снут) Falcon Eyes FEA-BW, байонет Bowens, 20.5 см
Конус (снут) FST SN-200 с сотами и цветными фильтрами, Bowens
Конус Godox AD-S9 с сотами для AD180 / 200 / 360
Конус Godox SN-04 с сотами для AD400Pro
Оптическая насадка Godox FLS8 с линзой Френеля, Bowens
Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mini Zoom
Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mount 19°
Объектив Aputure Spotlight Lens 19° для прожекторной насадки
Объектив Aputure Spotlight Lens 26° для прожекторной насадки
Объектив Aputure Spotlight Lens 36° для прожекторной насадки
27 190 ₽
Проекционная насадка Godox VSA-19K с объективом 19°, Bowens
Линза Godox SA-03 150 мм для проекционной насадки SA-P
12 510 ₽
Линза Godox SA-02 60 мм для проекционной насадки SA-P
Рефлектор параболический Godox Parabolic P68Kit, 70 см
133 840 ₽