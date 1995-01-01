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Отражатель Profoto Translucent M, 80 см (просветной)



Код товара: УТ-00011293 Артикул: 100968 Код товара: УТ-00011293 Артикул: 100968 Вес (брутто), кг 1.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.500 Описание Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Полупрозрачный отражатель – это на самом деле рассеиватель, который создает более мягкое и ровное световое пятно. Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.

Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.

Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.

Высококачественные материалы.

Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см). Видео Наш обзор

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