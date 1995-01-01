Отражатель Profoto Translucent M, 80 см (просветной)
Код товара:УТ-00011293
Артикул:100968
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.500
Описание
Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Полупрозрачный отражатель – это на самом деле рассеиватель, который создает более мягкое и ровное световое пятно.
- Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
- Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
- Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.
- Высококачественные материалы.
- Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).