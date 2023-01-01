Отражатель Profoto Silver / White M, 80 см (серебристый / белый)
Код товара : УТ-00011275
Артикул : 100960
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.850
Описание
Придавайте нужную форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Серебристая сторона увеличивает светоотдачу и позволяет получить более контрастные и четкие цвета. Белая сторона отражает свет более естественным образом.
- Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
- Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
- Прочная, легко складываемая металлическая рамка.
- Высококачественные материалы.
- Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).