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Отражатель Profoto Silver / White M, 80 см (серебристый / белый)



Код товара: УТ-00011275 Артикул: 100960 Код товара: УТ-00011275 Артикул: 100960 Вес (брутто), кг 0.850 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.850 Описание Придавайте нужную форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Серебристая сторона увеличивает светоотдачу и позволяет получить более контрастные и четкие цвета. Белая сторона отражает свет более естественным образом. Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.

Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.

Прочная, легко складываемая металлическая рамка.

Высококачественные материалы.

Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см). Видео Наш обзор

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