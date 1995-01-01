OCF Zoom Reflector рекомендуется для использования с компактными моделями моноблоков Profoto: D1 и D2, а также для выносных вспышек системы OCF: B1, B1X и B2. Рефлектор поддерживает уникальную систему переменного угла освещения Profoto: передвигая его по корпусу осветительного прибора можно добиться изменения угла от 55° до 85°, соответственно меняется площадь освещения (недоступно при использовании с B2). Серебристая внутренняя поверхность рефлектора позволяет концентрировать свет, увеличивая выходную мощность вспышки (до 1.2 ступеней, по сравнению со встроенным рефлектором). OCF Zoom более компактен по сравнению с Magnum, он легко помещается в сумки Bag XS и Bag S Plus, а также в рюкзак BackPack M прямо на вспышке. Рекомендуется для ситуаций, когда нужен небольшой рефлектор с возможностью регулировки угла рассеивания.

Ограничения:

максимальная мощность вспышки: 1000 Дж

максимальная мощность пилотного света: 300 Вт

Размеры: 150 х 140 мм

Вес: 195 г.