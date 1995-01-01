Комплект цветных фильтров с сотовой решеткой OCF II идеален для тех фотографов, кто любит экспериментировать со светом налегке. В него входит держатель для цветных фильтров и сотовой решетки OCF II, сотовая решетка OCF II с углом 20° и цветные фильтры OCF II: 1/2 CTO (оранжевый 1/2 плотности) и CTO (полный оранжевый). Держатель быстро и надежно крепится к любой выносной вспышке Profoto благодаря прочному резиновому хомуту с металлическим фиксатором. Сами же решетки и фильтры устанавливаются друг на друга и снимаются за считаные секунды за счет магнитов.

Решетка OCF II с углом 20° снижает рассеивание света и повышает контрастность и выразительность изображения. Цветные фильтры OCF II — полный оранжевый и оранжевый 1/2 плотности — позволяют сбалансировать искусственное освещение с естественным, например таким, которое наблюдается в золотой час или при работе ламп накаливания.

Аксессуары из этого комплекта можно использовать вместе со световыми шторками OCF II, конусным рефлектором OCF II и другими сотовыми решетками и цветными фильтрами линейки OCF II.