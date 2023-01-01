Цветные фильтры OCF II существенно расширяют ваши творческие возможности при съемках вне студии. Экспериментируйте с цветом: в вашем распоряжении потрясающие оттенки от бледно-розового и желтого до изумрудного и кобальтового. Достигайте гармонии между вспышкой и окружающим освещением благодаря полным, половинным и четвертным версиям оранжевых, голубых и зеленых фильтров. Эти цветные фильтры крепятся к держателю решеток и фильтров линейки OCF II или к световым шторкам OCF II за счет магнитов, благодаря которым они устанавливаются и снимаются моментально. Если же вы хотите расширить свои творческие возможности, работая вне студии, используйте эти фильтры с сотовыми решетками OCF II.