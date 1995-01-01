Рефлектор Profoto NarrowBeam 32°

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Код товара: УТ-00011259 Артикул: 100617 Код товара: УТ-00011259 Артикул: 100617 Вес 550 г Вес (брутто), кг 1.600 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 18.3 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 550 г Вес (брутто), кг 1.600 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 18.3 см Описание Угол рассеивания: 32°

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/180

Используйте дополнительные принадлежности, например, Grids, BarnDoors или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад. Видео Наш обзор

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