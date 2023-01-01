Рефлектор NarrowBeam создает более интенсивный и сфокусированный пучок света, чем любой другой рефлектор производства Profoto. Многие фотографы используют этот рефлектор для освещения с большого расстояния или в случаях, когда необходима максимальная мощность. Свет, создаваемый этим рефлектором, имеет четко выраженный фокус и заметную границу, что, конечно же, может быть использовано в творческих целях.