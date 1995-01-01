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Рефлектор Profoto NarrowBeam 32°

  • NarrowBeam 32°
  • NarrowBeam 32°
  • NarrowBeam 32°
Код товара:УТ-00011259
Артикул:100617

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Угол рассеивания: 32°
  • Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/180
  • Используйте дополнительные принадлежности, например, Grids, BarnDoors или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
  • Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.