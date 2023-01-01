Рефлектор Profoto NarrowBeam 32°
Код товара : УТ-00011259
Артикул : 100617
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
550 г
Вес (брутто), г
1.600
Размеры товара
диаметр 34.5 см, глубина 18.3 см
Описание
- Угол рассеивания: 32°
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/180
- Используйте дополнительные принадлежности, например, Grids, BarnDoors или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.