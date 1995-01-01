Рефлектор Profoto NarrowBeam 32°
Код товара:УТ-00011259
Артикул:100617
Товар не найден
Характеристики
Вес550 г
Вес (брутто), кг1.600
Размерыдиаметр 34.5 см, глубина 18.3 см
Описание
- Угол рассеивания: 32°
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/180
- Используйте дополнительные принадлежности, например, Grids, BarnDoors или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.