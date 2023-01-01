Рефлектор Profoto Magnum (Магнум)
Код товара : УТ-00011261
Артикул : 100624
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
800 г
Вес (брутто), г
1.870
Размеры товара
диаметр 34.5 см, глубина 26.5 см
Описание
- Угол рассеивания: 50° в положении 10, 35° в положении 7 и 25° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/128,1 в положении зума 8.
- Используйте дополнительные принадлежности, например, соты, шторки или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу при повседневном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.