Рефлектор Profoto Magnum (Магнум)

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Код товара: УТ-00011261 Артикул: 100624 Код товара: УТ-00011261 Артикул: 100624 Вес 800 г Вес (брутто), кг 1.870 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 26.5 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 800 г Вес (брутто), кг 1.870 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 26.5 см Описание Угол рассеивания: 50° в положении 10, 35° в положении 7 и 25° в положении 4.

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/128,1 в положении зума 8.

Используйте дополнительные принадлежности, например, соты, шторки или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу при повседневном использовании.

Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад. Видео Наш обзор

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