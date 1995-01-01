Рефлектор Profoto Magnum (Магнум)
Код товара:УТ-00011261
Артикул:100624
Товар не найден
Характеристики
Вес800 г
Вес (брутто), кг1.870
Размерыдиаметр 34.5 см, глубина 26.5 см
Описание
- Угол рассеивания: 50° в положении 10, 35° в положении 7 и 25° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/128,1 в положении зума 8.
- Используйте дополнительные принадлежности, например, соты, шторки или ProTube для создания еще более точной схемы освещения.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу при повседневном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.