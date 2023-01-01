Держатель Profoto Grid & Filter holder для сот, конуса и фильтров (Zoom-рефлектор)
Код товара : УТ-00011349
Артикул : 900649
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.450
Описание
Необходимый аксессуар для крепления сотовых решеток, конуса (снута) и желатиновых светофильтров на Zoom рефлектор Profoto. Держатель обеспечивает достаточное пространство между фильтром и рефлектором для того, чтобы фильтр не сгорел и не оплавился от разогретого рефлектора. В комплекте идет рассеивающий фильтр (диффузор).