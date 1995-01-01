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Держатель Profoto Grid & Filter holder для сот, конуса и фильтров (Zoom-рефлектор)

Код товара:УТ-00011349
Артикул:900649

Товар не найден

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Описание
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Описание

Необходимый аксессуар для крепления сотовых решеток, конуса (снута) и желатиновых светофильтров на Zoom рефлектор Profoto. Держатель обеспечивает достаточное пространство между фильтром и рефлектором для того, чтобы фильтр не сгорел и не оплавился от разогретого рефлектора. В комплекте идет рассеивающий фильтр (диффузор).