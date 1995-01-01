Необходимый аксессуар для крепления сотовых решеток, конуса (снута) и желатиновых светофильтров на Zoom рефлектор Profoto. Держатель обеспечивает достаточное пространство между фильтром и рефлектором для того, чтобы фильтр не сгорел и не оплавился от разогретого рефлектора. В комплекте идет рассеивающий фильтр (диффузор).
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.