Держатель Profoto Grid & Filter holder для сот, конуса и фильтров (Zoom-рефлектор)



Код товара: УТ-00011349 Артикул: 900649 Код товара: УТ-00011349 Артикул: 900649 Вес (брутто), кг 0.450 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.450 Описание Необходимый аксессуар для крепления сотовых решеток, конуса (снута) и желатиновых светофильтров на Zoom рефлектор Profoto. Держатель обеспечивает достаточное пространство между фильтром и рефлектором для того, чтобы фильтр не сгорел и не оплавился от разогретого рефлектора. В комплекте идет рассеивающий фильтр (диффузор). Видео Наш обзор

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