Необходимый аксессуар для крепления сотовых решеток, конуса (снута) и желатиновых светофильтров на Zoom рефлектор Profoto. Держатель обеспечивает достаточное пространство между фильтром и рефлектором для того, чтобы фильтр не сгорел и не оплавился от разогретого рефлектора. В комплекте идет рассеивающий фильтр (диффузор).