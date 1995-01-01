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Аккумулятор Profoto для B10 / B10 Plus

  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
  • для B10 / B10 Plus
Код товара:УТ-00034872
Артикул:100440

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для моноблоков Profoto B10 и B10 Plus. Взяв с собой запасную батарею, можно не беспокоиться о том, хватит ли заряда на всю съемку. При полном заряде она позволяет сделать более 400 / 200 импульсов на полной мощности (B10 / B10 Plus). Замена батареи занимает считаные секунды, а специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда. Батарею можно быстро зарядить с помощью зарядного устройства Profoto на 3 A – приблизительно за 90 минут. Все батареи Profoto имеют сертификат безопасности, поэтому их можно повсеместно перевозить авиатранспортом в ручной клади.

  • Напряжение 14.4 В, емкость 43.2 Втч (3000 мАч).
  • Зарядный ток: 16.8 В, до 3 А.
  • Размеры: 7.2 х 8.2 х 4.1 см
  • Вес: 270 г