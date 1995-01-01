Оригинальный литий-ионный аккумулятор для моноблоков Profoto B10 и B10 Plus. Взяв с собой запасную батарею, можно не беспокоиться о том, хватит ли заряда на всю съемку. При полном заряде она позволяет сделать более 400 / 200 импульсов на полной мощности (B10 / B10 Plus). Замена батареи занимает считаные секунды, а специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда. Батарею можно быстро зарядить с помощью зарядного устройства Profoto на 3 A – приблизительно за 90 минут. Все батареи Profoto имеют сертификат безопасности, поэтому их можно повсеместно перевозить авиатранспортом в ручной клади.