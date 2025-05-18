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Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4) (б/у)

  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
  • Acute Air B2 (состояние 4)
Код товара:УТ-00084267
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-05-18/Н48
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4)​
Код товара: 149267

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости
Комплектация: генератор, блок питания, два АКБ, Profoto Air sync, голова, пайрекс, рассеиватель, защитный колпак, сумка, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.