Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00084267
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-05-18/Н48
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараСтудийное оборудование
Описание
Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4)
Код товара: 149267
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости
Комплектация: генератор, блок питания, два АКБ, Profoto Air sync, голова, пайрекс, рассеиватель, защитный колпак, сумка, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.