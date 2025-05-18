Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00084267 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-05-18/Н48 Код товара: УТ-00084267 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-05-18/Н48 Тип б/у товара Студийное оборудование Все характеристики Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4)​

Код товара: 149267 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости

Комплектация: генератор, блок питания, два АКБ, Profoto Air sync, голова, пайрекс, рассеиватель, защитный колпак, сумка, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Студийное оборудование Описание Комплект Profoto Acute Air B2 (состояние 4)​

Код товара: 149267 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости

Комплектация: генератор, блок питания, два АКБ, Profoto Air sync, голова, пайрекс, рассеиватель, защитный колпак, сумка, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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