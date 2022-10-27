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Моноблок Lumifor CRETO LCR-400, 400Дж (б/у)
Стойка Falcon Eyes FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный (уцененный)
7 000 ₽
Лайткуб Lastolite LL LR5287 Cubelite 1.5m x 1.5m x 2.1m ( б.у. состояние 4) (б/у)
Вспышка Hensel Certo 400 (состояние 5) (б/у)
Моноблок Elinchrom Style 600 RX (состояние 5-) (б/у)
Отвес Manfrotto 062-2 отвес для бумажных фонов (состояние 5-) (б/у)
Комплект освещения Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT (состояние 4-) (б/у)
Стойка Hensel 223 Aluminium stand VI 105-280cm (состояние 5-) (б/у)
Стойка Manfrotto 1004ВАС (состояние 5-) (б/у)
Стойки Hensel Комплект (малые, 3шт) (состояние 5-) (б/у)
Осветитель Lite Panels, Видео-свет (состояние 5-) (б/у)
Стол для съемки FST PT-60100, 60х100 см (состояние new) (б/у)
Радиосинхронизатор King I-TTL для Nikon (б.у. состояние 4+) (б/у)