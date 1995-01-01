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Гаффер тейп primary color White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м

  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • White, белый матовый тканевый, 48мм х 50м
Код товара:УТ-00095154
Артикул:PC GTW4850

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Белый гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color сочетает профессиональные возможности и удобство повседневного использования. Светлый цвет делает ленту отличным решением для маркировки оборудования, кабелей, кейсов и рабочих зон. В профессиональном плане используется в кино-, теле- и видеопроизводстве, при организации концертных площадок, театральных выступлений, и так далее.

Матовая поверхность не создает бликов под осветительными приборами и позволяет использовать ленту во время фото- и видеосъемки. На белой поверхности удобно делать пометки маркером, поэтому она особенно популярна среди фотографов, операторов и технических специалистов.

Прочная тканевая основа толщиной 0,3 мм обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Лента легко отрывается руками и помогает быстро решить множество задач на площадке.

В быту белый гаффер тейп также оказывается незаменимым. Он подходит для организации кабелей дома, маркировки вещей, временного ремонта, творчества и различных хозяйственных задач.

Характеристики

  • Ширина: 48 мм
  • Длина: 50 м
  • Толщина: 0,3 мм (12 mils)
  • Основа: тканевая
  • Поверхность: матовая
  • Цвет: белый

Подходит для съемок, мероприятий, студий, мастерских, организации пространства и домашнего использования.