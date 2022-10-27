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Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mini Zoom
Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mount 19°
Силиконовая защита Godox AD200Pro-PC для AD200Pro
Объектив Aputure Spotlight Lens 19° для прожекторной насадки
Объектив Aputure Spotlight Lens 26° для прожекторной насадки
Объектив Aputure Spotlight Lens 36° для прожекторной насадки
27 190 ₽
Проекционная насадка Godox VSA-19K с объективом 19°, Bowens
Линза Godox SA-03 150 мм для проекционной насадки SA-P
12 510 ₽
Линза Godox SA-02 60 мм для проекционной насадки SA-P
Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
Фрост-рама FST FLR-12, 1 х 2 м, складная, с 5 фонами
Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01
Генератор пузырей Falcon Eyes B-80
Генератор снега Falcon Eyes SM-1200
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R
Генератор тумана Falcon Eyes F-400R
Заслонка отсекающая Godox SA-07 четырехлепестковая для S30
Набор цветных светофильтров Godox V-11C, для накамерных вспышек Godox
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T, для накамерных вспышек Godox
Защитный колпак Godox пластиковый, для студийной вспышки
Набор флагов и сеток Godox SF6090
Табло светодиодное GreenBean ON AIR 90 USB
Объектив Godox AK-R23 для проекционной насадки AK-R21
Объектив Godox AK-R27 для проекционной насадки AK-R21
Объектив Godox AK-R24 для проекционной насадки AK-R21
Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30
Проекционная насадка Godox VSA-26K с объективом 26°, Bowens
Проекционная насадка Godox VSA-36K с объективом 36°, Bowens
Цветные фильтры Profoto OCF Color Correction Gel Pack
Цветные фильтры Profoto OCF Color Effects Gel Pack
Аэрозоль Fliker Декоративный Снег, 650 мл
Аэрозоль Fliker Декоративный Туман 2.0, 500 мл