Набор гелевых светофильтров Studio Kit Compact от Primary Color – это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов. Этот набор включает в себя 29 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров размером 20х20 см, которые предназначены для использования с импульсными источниками света и LED осветителями. Благодаря широкому ассортименту гелевых фильтров, набор позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Фильтры в наборе имеют различные коэффициенты понижения от 1 до 3 1/2 ступеней, что необходимо учитывать при работе: мощность осветителя нужно будет прибавить. Каждый из 29 фильтров имеет свое уникальное название и цвет, что позволяет легко ориентироваться в ассортименте и находить нужный фильтр для конкретной задачи.

Как использовать: для крепления светофильтров обычно используют стандартные шторки, устанавливающиеся на осветитель, и универсальные зажимы-прищепки с резиновыми накладками, с помощью которых фильтр и закрепляется на шторках. Также можно использовать скотч или гаферную ленту. При необходимости фильтры можно нарезать, чтобы придать им желаемую форму.

Выбирая набор гелевых светофильтров Studio Kit, вы получаете недорогой и функциональный инструмент, который превращает обычные осветители в модный RGB свет для создания ярких и запоминающихся снимков.

В состав набора входят цветные фильтры:

021 AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

027 DARK PINK - 1 шт, коэффициент понижения 3 ступени

068 SKY BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

079 BRILLIANT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

100 LEMON YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

101 YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

102 LIGHT AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

106 RED - 1 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени

128 BRIGHT PINK - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

139 GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени

158 ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

196 AZURE BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

507 DEEP ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени

707 VIOLET - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

713 MEDIUM BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

201 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

202 1/2 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

203 1/4 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

204 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

205 1/2 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

206 1/4 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

126 PURPLE ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

052 LILAC ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

088 LIME GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

729 PEACOCK BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

220 LIGHT FROST - 1 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени

410 OPAL FROST - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

Набор поставляется в картонной тубе.