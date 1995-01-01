Гаффер тейп primary color Red, красный матовый тканевый, 48мм х 50м
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Описание
Красный гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color помогает быстро выделить важные элементы, организовать оборудование и сделать рабочее пространство более понятным и безопасным. Яркий цвет хорошо заметен даже при слабом освещении, поэтому лента отлично подходит для маркировки кабелей, оборудования и зон работы.
Матовая поверхность исключает появление бликов, а прочная тканевая основа обеспечивает надежную фиксацию на протяжении длительного времени. Лента легко отрывается руками и всегда готова к использованию.
Красный цвет особенно востребован на съемочных площадках, концертах, выставках и мероприятиях, где важно быстро ориентироваться в большом количестве техники и кабелей.
В домашних условиях лента подойдет для организации мастерской, маркировки инструментов, ремонта, творчества и различных бытовых задач. Благодаря высокой прочности и удобству использования она станет полезным помощником как профессионалам, так и обычным пользователям.
Характеристики
- Ширина: 48 мм
- Длина: 50 м
- Толщина: 0,3 мм (12 mils)
- Основа: тканевая
- Поверхность: матовая
- Цвет: красный
Подходит для фото и видео, мероприятий, сценических площадок, домашней мастерской и повседневного использования.