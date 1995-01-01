Красный гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color помогает быстро выделить важные элементы, организовать оборудование и сделать рабочее пространство более понятным и безопасным. Яркий цвет хорошо заметен даже при слабом освещении, поэтому лента отлично подходит для маркировки кабелей, оборудования и зон работы.

Матовая поверхность исключает появление бликов, а прочная тканевая основа обеспечивает надежную фиксацию на протяжении длительного времени. Лента легко отрывается руками и всегда готова к использованию.

Красный цвет особенно востребован на съемочных площадках, концертах, выставках и мероприятиях, где важно быстро ориентироваться в большом количестве техники и кабелей.

В домашних условиях лента подойдет для организации мастерской, маркировки инструментов, ремонта, творчества и различных бытовых задач. Благодаря высокой прочности и удобству использования она станет полезным помощником как профессионалам, так и обычным пользователям.

Характеристики

Ширина: 48 мм

Длина: 50 м

Толщина: 0,3 мм (12 mils)

Основа: тканевая

Поверхность: матовая

Цвет: красный

Подходит для фото и видео, мероприятий, сценических площадок, домашней мастерской и повседневного использования.