Серый гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color – самый универсальный и нейтральный вариант в линейке. Он создан для тех случаев, когда нужно аккуратно закрепить или скрыть элементы, не привлекая к ним лишнего внимания. В профессиональном плане используется в кино-, теле- и видеопроизводстве, при организации концертных площадок, театральных выступлений, и так далее.

Нейтральный серый цвет гармонично сочетается с оборудованием, декорациями, металлическими конструкциями и интерьером. Матовая поверхность не дает бликов, а тканевая основа толщиной 0,3 мм (12 mils) обеспечивает прочность и надежную фиксацию.

Лента легко отрывается руками и подходит для быстрого монтажа и демонтажа оборудования. Она удобна в условиях, где важна скорость работы и аккуратный визуальный результат.

В быту серый гаффер тейп особенно полезен для незаметного крепления проводов, ремонта, организации хранения, упаковки и различных хозяйственных задач. Он помогает поддерживать порядок без лишнего визуального шума.

Характеристики:

Ширина: 48 мм

Длина: 50 м

Толщина: 0,3 мм (12 mils)

Основа: тканевая

Поверхность: матовая

Цвет: серый

Подходит для фотостудий, видеосъемки, концертов, театров, мероприятий, мастерских и домашнего использования.