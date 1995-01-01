Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света PrimaryColor Creative Kit представляет собой комплект из 30 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров для студийного света размером 20х20 см. Этот набор предназначен для использования с импульсными источниками света и LED осветителями, позволяя создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и создавать атмосферу при фото и видеосъемке.

Размер фильтров 20х20 см идеален как при использовании со студийным источником света с небольшой светоформирующей насадкой или внутри софтбокса, так и как цветной фильтр для вспышки установленной прямо на камере.

В комплекте представлены цветные фолиевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1 до 3 1/2 ступеней. Это позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета при работе в студии и на улице, создавая уникальные световые решения.

Набор включает в себя 30 фильтров гелей, каждый из которых имеет свое уникальное название и цвет. Среди них есть такие популярные оттенки, как Amber, Dark Pink, Sky Blue, Brilliant Blue, Yellow, Lemon Yellow, Light Amber, Red, Bright Pink, Green, Orange, Azure Blue, Deep Orange, Violet и Medium Blue.

Благодаря широкому ассортименту фолиевых/гелевых фильтров для студийного света, набор фильтров для вспышки PrimaryColor Creative Kit позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Состав набора: