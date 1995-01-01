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Набор гелевых светофильтров primary color Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см

  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
  • Creative Kit Compact, 30 шт., 20х20 см
Код товара:УТ-00078592
Артикул:PC Creative Kit Compact

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света PrimaryColor Creative Kit представляет собой комплект из 30 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров для студийного света размером 20х20 см. Этот набор предназначен для использования с импульсными источниками света и LED осветителями, позволяя создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и создавать атмосферу при фото и видеосъемке.

Размер фильтров 20х20 см идеален как при использовании со студийным источником света с небольшой светоформирующей насадкой или внутри софтбокса, так и как цветной фильтр для вспышки установленной прямо на камере.

В комплекте представлены цветные фолиевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1 до 3 1/2 ступеней. Это позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета при работе в студии и на улице, создавая уникальные световые решения.

Набор включает в себя 30 фильтров гелей, каждый из которых имеет свое уникальное название и цвет. Среди них есть такие популярные оттенки, как Amber, Dark Pink, Sky Blue, Brilliant Blue, Yellow, Lemon Yellow, Light Amber, Red, Bright Pink, Green, Orange, Azure Blue, Deep Orange, Violet и Medium Blue.

Благодаря широкому ассортименту фолиевых/гелевых фильтров для студийного света, набор фильтров для вспышки PrimaryColor Creative Kit позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Состав набора:

  • 021 AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 027 DARK PINK - 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени
  • 068 SKY BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 079 BRILLIANT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 100 LEMON YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 101 YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 102 LIGHT AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 106 RED - 2 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
  • 128 BRIGHT PINK - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 139 GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
  • 158 ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 196 AZURE BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 507 DEEP ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
  • 707 VIOLET - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 713 MEDIUM BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени